Remco Evenepoel kleurt Gullegem Koerse en pakt de zege

Remco Evenepoel heeft Gullegem Koerse gewonnen. Nadat hij op elf kilometer van de streep was weggereden uit een kopgroep met zes man, kwam de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl na 171 kilometer solo over de aankomst op de Schuttershoflaan.

Gullegem Koerse was toegekomen aan zijn 78e editie. De organisatie kon de handen dichtknijpen met haar deelnemerslijst, waarop onder andere de namen van Remco Evenepoel, de winnaar van Luik-Baskenaken-Luik en de Tour of Norway, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Sep Vanmarcke, Niki Terpstra, Dries Van Gestel, Tom Devriendt en Iljo Keisse stonden. De koers was 171 kilometer lang en bestond uit achttien ronden van 9,5 kilometer. Oorspronkelijk zou ook Biniam Girmay van start gaan, maar na zijn opgave in de Giro was hij teruggereisd naar Eritrea.

De deelname van Evenepoel was opmerkelijk. Dat hij twee dagen na zijn eindzege in Noorwegen aan de start stond in Gullegem, was een cadeau voor de 75e verjaardag van wedstrijdvoorzitter Carlos Demeulemeester. Omdat Demeulemeester het volgend jaar wat rustiger aan wil gaan doen, wilde Patrick Lefevere, ploegmanager bij Quick-Step Alpha Vinyl en peter van de koers, een extra inspanning doen. Het extra mooie presentje van Lefevere was de deelname van Evenepoel. “Een complete verrassing en een heel mooie naam”, zei Demeulemeester in Het Nieuwsblad.

‘Cadeautje’ Evenepoel toont zich meteen

Evenepoel stopte zich niet weg en ging al in de eerste rondes van de koers in de aanval met Stijn Steels, zijn ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl, Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Britse belofte Tom Portsmouth (Mini-Discar Academy). De aanvallers reden een minuut weg bij de rest. In de vijfde ronde versnelde het peloton en brak. Een eerste achtervolgende groep kwam vervolgens met nog een halve minuut achterstand door bij de volgende passage van de finish. In de zesde ronde kwam alles weer bij elkaar.

Daarna reed een kopgroep met zeventien man weg en deze groep begon met vijftig seconden op de eerste achtervolgers aan de zevende ronde. Behalve de vier eerste vluchters van de dag zaten ook onder anderen de profs Corné van Kessel (Intermarché), Sander De Pestel, Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (AG2R Citroën), Julien Vermote (Alpecin-Fenix) en Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB) van voren. Halverwege de koers, na negen rondes, bedroeg de voorsprong van de club aanvallers zo’n twee minuten.

Zes renners, o.a. Evenepoel en Van Avemaet, rijden van voren weg

De kopgroep reed daarna langzaam maar zeker verder weg van het peloton. Bij het ingaan van de laatste vijf ronden, probeerde Evenepoel weer weg te rijden. De ster van de wedstrijd kreeg echter geen ruimte van de concurrentie. Wat later probeerde hij het nog een keer. Op vier rondes van het einde brak de kopgroep en Evenepoel, Weemaes, Van Avermaet en Livyns reden samen door met Jarne Van Grieken (Acrog-Tormans) en de Australiër Angus Lyons (ARA Sunshine Coast). Met een mooie voorsprong begonnen zij aan de laatste twee rondes.

Op elf kilometer van de streep, aan het eind van de voorlaatste ronde, demarreerde Evenepoel uit de kopgroep en hij pakte meteen een gat. De andere aanvallers zagen hem langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen en uiteindelijk zette de 22-jarige renner de overwinning achter zijn naam. Een minuut achter Evenepoel won Weemaes de sprint om de tweede plaats. Belofte Van Grieken mocht met Evenepoel en Weemaes mee het podium op, want hij wist in het spurtje Van Avermaet, Livyns en Lyons achter zich te houden.

Gullegem Koerse 2022

Uitslag

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

2. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise)

3. Jarne Van Grieken (Acrog-Tormans)