‘Remco Evenepoel kent programma richting EK wielrennen’ vrijdag 19 juni 2020 om 12:18

Remco Evenepoel zal volgens Het Laatste Nieuws de competitie hervatten in de Ronde van Burgos. De renner van Deceuninck-Quick-Step zal in augustus ook nog zijn opwachting maken in drie andere wedstrijden.

De Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus), een vijfdaagse rittenkoers in het noorden van Spanje, rekent voor de aankomende editie waarschijnlijk op twaalf WorldTour-teams, waaronder Jumbo-Visma, Team Ineos en dus Deceuninck-Quick-Step. Meerdere kopmannen bevestigden de afgelopen periode al te starten in de klimkoers.

Evenepoel zal na de Ronde van Burgos deelnemen aan de Ronde van Polen (5-9 augustus). Een kleine week na de slotetappe van de Poolse rittenkoers mag de Belg zich laten zien in de Ronde van Lombardije. Evenepoel zal eind augustus nog meedoen aan de Europese kampioenschappen, die wellicht zullen plaatsvinden in Plouay.

De 20-jarige renner richt zich dit seizoen vooral op de Giro d’Italia (3-25 oktober). “Een grote ronde is op dit moment belangrijk voor mijn ontwikkeling”, aldus Evenepoel, al hoopt hij ook op een onvergetelijk debuut in een drieweekse rittenkoers.