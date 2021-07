Remco Evenepoel kent programma na de Olympische Spelen

Voor Remco Evenepoel staat nu alles in het teken van de Olympische Spelen in Tokio, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step weet nu ook wat er na de Spelen op het programma staat. Evenepoel staat zoals voorzien niet aan de start van de Vuelta a España.

De Belgische rondehoop zal na de Spelen wel voor het eerst deelnemen aan de Druivenkoers in Overijse, zo valt te lezen in La Dernière Heure en L’Avenir. Vervolgens richt Evenepoel zich op het Europees kampioenschap wielrennen in het Italiaanse Trentino. De renner uit Schepdaal zal in Italië aan de start verschijnen van de tijdrit. In 2019 werd hij al eens Europees kampioen tegen de klok in Alkmaar.

Ook na de Europese kampioenschappen heeft Evenepoel nog ambities. Op 25 september hoopt hij in eigen land namelijk een gooi te doen naar de wereldtitel in het tijdrijden. De renner zet na de Ronde van Lombardije een punt achter zijn seizoen. Vorig jaar kwam Evenepoel nog zwaar ten val in de Italiaanse najaarsklassieker en dus zal de Belg ongetwijfeld uit zijn op sportieve revanche.

Resterend programma Remco Evenepoel 2021, onder voorbehoud

Olympische Spelen tijdrit (24 juli)

Olympische Spelen wegrit (28 juli)

Druivenkoers-Overijse (24 augustus)

Europees kampioenschap tijdrijden (9 september)

Wereldkampioenschap tijdrijden (25 september)

Ronde van Lombardije (9 oktober)