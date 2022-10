Remco Evenepoel is in het huwelijksbootje gestapt

Remco Evenepoel en Oumi Rayane zijn vrijdagmiddag getrouwd in Dilbeek. De kersverse wereldkampioen wielrennen en zijn jeugdliefde waren sinds december 2021 verloofd.

Ruim negen maanden na hun verloving trouwden de twee jonge mensen in het gemeentehuis van Dilbeek, vlakbij de woonplaats van Evenepoel in Schepdaal. Rayane haar ouderlijke huis ligt overigens ook in Schepdaal, zelfs in dezelfde straat als haar man.

Evenepoel beleeft drukke dagen, zo was de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl donderdagavond nog te gast bij een voetbalmatch van RSC Anderlecht. Evenepoel, die grote fan is van de Brusselse club, mocht de aftrap geven van de Europese wedstrijd tegen West Ham United.

Remco en Oumi - foto: Cor Vos
Remco, Oumi en de familie - foto: Cor Vos