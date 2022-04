Remco Evenepoel in de wolken na zege in Luik: “Mijn beste dag op de fiets ooit”

Remco Evenepoel kon zijn geluk niet op na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De 22-jarige kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl had naar eigen zeggen ‘zijn beste dag op de fiets ooit.’ Die benen gebruikte hij optimaal. “Op La Redoute wilde ik bommetje droppen, gelukkig heb ik het kunnen volhouden”, geeft hij aan na afloop.

“Het was geweldig”, zucht Evenepoel. “Het was heel zwaar en met de tegenwind heel moeilijk om het tempo vast te houden. Maar ik wist ook dat iedereen aan het afzien was, want het was een zware en lange dag. Het was mijn beste dag op de fiets ooit. En dit is dan de perfecte dag om een geweldige dag te hebben.”

Op de Redoute plaatste de Quick-Step-Alpha Vinyl-kopman de beslissende aanval uit de favorietengroep. “Ik wil eerst even de hele ploeg bedanken om me een hele dag uit de wind te zetten. We hebben moeilijk voorjaar gehad, maar we zijn blijven strijden met de ploeg. We hebben nooit opgegeven en erin blijven geloven”, aldus Evenepoel. “Mijn eerste Luik-Bastenaken-Luik winnen is ongelooflijk. Ik voelde me de hele dag geweldig. Op La Redoute wilde ik bommetje droppen. Ik heb het kunnen volhouden tot aan de streep.”

‘Heb de beste Remco laten zien vandaag’

Evenepoel noemt zijn overwinning ongelooflijk. “Ik heb de laatste anderhalf jaar mentaal en fysiek veel problemen gehad, maar eindelijk voel ik dat alles goed gaat en weer stabiel wordt. Ik ben bijna weer de beste Remco die ik kan zijn, en die heb ik nu laten zien. Ik ben heel trots en blij. Ik wil iedereen om mij heen heel erg bedanken. Mijn vrienden, familie, de crew van de ploeg, Patrick Lefevere… Zij zijn altijd in mij blijven geloven.”

“Ik heb hier geen woorden voor”, gaat de 22-jarige coureur verder. “Dit is mijn lievelingskoers. Hier winnen met bijna een minuut, daar ben ik zeer trots op en gelukkig mee. Het gaf kippenvel dat ik zo aangemoedigd werd door de Waalse fans. Ik wil hen allemaal bedanken, ze hebben mij vooruit geschreeuwd.”

Evenepoel op de persconferentie: “Het moet nog een beetje bezinken” “Het is moeilijk te beseffen dat ik hier kan winnen”, voegde de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik nog daaraan toe op de persconferentie. “Het is ongelooflijk. Ik mijn beste dag ooit op de fiets, een ideale dag om die te hebben. Echt geweldig na een heel moeilijke periode van anderhalf jaar. Ik heb het gevoel dat ik terug op topniveau ben. Alleen toe komen hier in Luik is heel moeilijk, het is echt geweldig.” “Het is heel vervelend dat we twee belangrijke pionnen kwijtraken bij die grote val onderweg, maar zelf kende ik eigenlijk geen pech”, aldus Evenepoel. “De uitloper van Roche-aux-Faucons was erg zwaar met de tegenwind, maar toch win ik met een kleine minuut voorsprong. Ik ben super blij, super fier. Voor de ploeg was het een heel moeilijk en heel lastig voorjaar. Dus om dan zo de klassiekers af te sluiten… Dat is echt heel erg mooi!” “Ik weet nog dat ik voor die Ronde van Lombardije waarin ik viel heel gestresst was. Nu was ik heel relaxt voor de start. Ik ben nog extra vroeg uit de bus gegaan, zodat ik nog even kon praten met mijn ouders en mijn vriendin. En dan dit… Het moet nog een beetje bezinken. Maar wat een dag, hè?”, vertelt hij. Voor het eerst sinds 1976 staan er drie Belgen op het podium in Luik. Maar dat doet Evenepoel niet veel. “Goh, in de koers is er maar een plek belangrijk. Dat is de eerste plaats en ik ben heel blij dat ik daarop sta. Ik droomde ervan om hier ooit te winnen en dat is nu al gelukt. Ik wist dat La Redoute erg cruciaal was en dat ik op deze manier moest winnen. Ik hoop dat iedereen oké is na die zware val, maar ik ga hier toch van genieten vandaag!”