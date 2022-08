Remco Evenepoel: “Ik ken de slotklim van morgen niet, maar heb geen schrik”

Een dagje zonder veel problemen was de vijfde Vuelta-rit voor Remco Evenepoel. Morgen wordt het echter menens, met aankomst op de Pico Jano. “Het gevoel was alleszins goed vandaag”, aldus de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl aan Belga.

Evenepoel kon vandaag rekenen op ploegmaat Fausto Masnada in de vlucht. “Het doel was om vandaag iemand mee te hebben in de vroege vlucht en om zelf geen tijd te verliezen”, aldus Evenepoel. “Dat is perfect gelukt. Door de enorm snelle aanvangsfase, werd er misschien wat minder ondernomen in de finale. En bovendien wilde Jumbo-Visma de trui ook niet per sé houden, had ik gelezen.”

De Schepdaalnaar kan zo tevreden terugblikken op de vijfde Vuelta-dag. “Een rustige dag, of toch op het einde, mag wel eens. Het gevoel was goed op die klimmetjes, dat zijn goede tekenen. Ik zat altijd goed gepositioneerd. Je moet de benen voelen dag per dag en dan zien we wel wat kan, morgen en overmorgen.”

Donderdag is het heel andere koek: de Pico Jano is de eerste écht lange beklimming in deze Vuelta met zijn 12,7 kilometer aan 6,5 procent. “Ik ken die klim niet, maar ik heb ook geen schrik. Ik kende het parcours van dinsdag ook niet. En behalve de tijdrit heb ik geen enkele etappe verkend, dus er staan me nog veel cadeaus te wachten.”