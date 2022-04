Remco Evenepoel: “Hopelijk worden die beklimmingen iets minder steil”

Remco Evenepoel kende een moeilijke dag in het Baskenland. De Belg slaagde er uiteindelijk wel in om in de groep der favorieten te blijven en deed nog een royale lead-out voor Julian Alaphilippe, die het niet kon afmaken. “Ik denk dat Julian iets te vroeg aanzette, anders hadden we weer gewonnen”, reflecteert de Belg na afloop.

“In de finale had ik die aanval van Bilbao (die op drie kilometer van de meet het nog probeerde, red.) niet meer verwacht. Even daarvoor sprak ik met andere klassementsmannen en die waren het erover eens dat we samen naar de finish zouden rijden, maar Bilbao had blijkbaar andere plannen. Ik had niet meteen een antwoord, maar gelukkig kon ik op de grote baan nog aansluiten.”

Eigen ambities

Zelf behield Evenepoel zijn tweede plaats, al moest hij toegeven dat hij het op sommige punten erg lastig had. “Het is geen slechte start geweest, hoor. Ik sta nog steeds bovenaan in het klassement en dat is het belangrijkste. De mannen die vandaag samen aankwamen zullen het gaan uitvechten voor de eindzege. Ik hoop dan wel dat de beklimmingen iets minder steil worden. Op de lange beklimming was het echt aanhaken voor me, dus was het een lastige dag.”