Remco Evenepoel: “Het goede nieuws over Fabio gaf een boost” maandag 10 augustus 2020 om 09:08

Remco Evenepoel realiseerde in de Ronde van Polen zijn vierde eindzege in evenzoveel koersen dit seizoen. De kopman van Deceuninck-Quick Step putte veel vertrouwen uit het goede nieuws over Fabio Jakobsen, die ernstig gewond raakte in de openingsrit.

In de Ronde van Polen heeft Remco Evenepoel nog maar eens aangetoond dat hij het winnen niet is verleerd in de coronabreak. Nadat hij vroeg in het seizoen al twee etappekoersen op zijn naam schreef, zette hij die winning streak voort in de Ronde van Burgos. En in Polen zegevierde hij in de bergetappe naar Bukowina Tatrzańska en werd hij in het spoor van onder anderen Tim Wellens en Dylan Teuns de zesde Belg op de erelijst.

Voor Deceuninck-Quick Step kwam zo een einde aan een veelbewogen week. Fabio Jakobsen kwam hard ten val in de openingsetappe, maar kreeg wel de dagzege toegewezen. Vervolgens won het Belgische team nog twee ritten en het klassement. “Maar de grootste overwinning van de week is dat Fabio erdoor is gekomen”, vertelde Evenepoel aan Sporza. “Hij heeft ons die mentale kracht gegeven om voluit te gaan die laatste twee dagen.”

‘Moeilijkste om te winnen’

Zijn overwinning in Polen noemt hij ‘de moeilijkste om te winnen’ van zijn vier eindoverwinningen dit seizoen. “Ik had zaterdag (in de etappe naar Bukowina Tatrzańska, red) benen die niet kapot gingen. Ik kon blijven gaan en dat heeft me de eindoverwinning bezorgd. Dit is WorldTour, dus qua niveau is het de hoogste van de vier. Qua prestatie misschien ook. Als ik zie hoe ik heb gewonnen, door 50 kilometer alleen te rijden.”

Zaterdag gaat Evenepoel van start in de Ronde van Lombardije. Zijn eerste monument weliswaar, maar hij is er misschien wel al gelijk de topfavoriet. “Waarschijnlijk wel. Ik ben goed en heb nu nog een week om te herstellen en het parcours te verkennen. Aan de vorm zal het niet liggen. Ik moet van pech gespaard blijven en de afdalingen heel goed kennen. Ik ga zoveel mogelijk proberen te trainen op het parcours, zeker de finale.”

En na Lombardije volgen normaal gesproken het WK in Aigle en Martigny en de Giro d’Italia, zijn hoofddoel van het jaar. “De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en ik heb veel vertrouwen in de ploeg. We gaan met een sterke ploeg naar de Giro. Ik heb nog veel tijd om te recupereren en om dan weer op te bouwen en top te zijn. We gaan er alles aan doen en dan drie weken zo hard mogelijk strijden, en dan zien we wel waar ik uitkom.”