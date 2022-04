Remco Evenepoel: “Het gaat een harde en zware finale worden”

Remco Evenepoel start vandaag als een van de topfavorieten in de Brabantse Pijl, zijn eerste eendaagse van 2022. “Ik moet geduldig zijn”, zegt de Belg in een interview vooraf tegen Eurosport/GCN.

“Het gaat een harde en zware finale worden, een technische finale ook. Tot daar moet ik genoeg energie sparen, waarna het all-in wordt tot aan de finish”, aldus de 22-jarige renner, die onderdeel is van een sterke selectie van Quick-Step Alpha Vinyl. Onder andere Julian Alaphilippe is van de partij. “De jongens aan mijn zijde hebben laten zien dat heel sterk zijn in eendaagse wedstrijden.”

Evenepoel beëindigde afgelopen zaterdag de zware Ronde van het Baskenland, waar hij tot op het laatste moment meedeed voor de eindoverwinning, als vierde. “Mentaal heb ik niet hoeven herstellen, ik voelde me heel gelukkig en sterk na de wedstrijd. Ik heb zoveel mogelijk tijd proberen door te brengen met mijn familie en vriendin. En op de fiets natuurlijk. Gelukkig was het weer goed, dus ik kon gemakkelijk fietsen buiten. Maar ik denk dat ik ook fysiek goed hersteld en ik voel me opnieuw fris.”