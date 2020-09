Remco Evenepoel: “Het echte herstel is nu begonnen” zaterdag 26 september 2020 om 12:44

Remco Evenepoel mag de krukken, die hij dinsdag nog bij zich droeg tijdens zijn bezoek aan het Belgisch kampioenschap, voortaan laten staan. Zes weken na zijn val in de Ronde van Lombardije heeft de 20-jarige renner een volgende stap gezet in zijn herstel.

“Het gaat goed met mij”, laat Remco Evenepoel via Deceuninck-Quick Step weten na zijn bezoek aan het ziekenhuis vrijdag. “Ik ben bijna helemaal pijnvrij en al veel mobieler. Ik kan de krukken nu laten staan en ik ben blij dat ik gerichter kan werken. Mijn herstelproces is de afgelopen weken goed verlopen. Aanvankelijk vond ik het moeilijk om qua beweging van alles naar niets te gaan. Maar na een noodzakelijke rustperiode werd ik de laatste tijd steeds mobieler. ”

De komende weken zal de renner doordeweeks enkele uren bij de fysiotherapeut doorbrengen met oefeningen voor zijn bekkenstabiliteit en flexibiliteit. ” Die zal ik combineren met fietstraining op de rollers. Als alles goed gaat en het goed weer is, kan ik buiten gaan fietsen. Je kunt zeggen dat het echte herstel nu voor mij is begonnen. Het volgende doel is nu om een ​​goede training op de rollen te doen en dan buiten te gaan rijden.

En dan is het afwachten hoe dat uitpakt. “Ik ga absoluut niet in de regen de deur uit en onnodige risico’s op glijpartijen nemen. Zodra het weer verbetert, ga ik genieten van een mooie trainingsrit in de buitenlucht.”