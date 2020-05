Remco Evenepoel en Philippe Gilbert sieren ‘Monopoly Koers’ woensdag 20 mei 2020 om 11:46

In het Sven Nys Cycling Center in Baal is gisteren Monopoly Koers voorgesteld. De spelregels zijn identiek aan die van het klassieke Monopoly-spel, weliswaar met aangepast decor. De Belgische toppers Philippe Gilbert en Remco Evenepoel verleenden hun medewerking aan het opzet en sieren de speldoos.

Monopoly Koers is een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave van het gespecialiseerde entertainmentbedrijf Groep 24, in samenwerking met Squadra Sports Managament van Dries Smets, die onder meer Philippe Gilbert en Remco Evenepoel in portefeuille heeft. Het duo siert de cover van de doos, fietsend op de Muur van Geraardsbergen.

Alle locaties van het klassieke Monopoly-pel worden in deze versie aangepast naar de bekendste hellingen, stroken en aankomsten uit de voorjaarsklassiekers. Daarnaast krijgen vier verschillende bezoekerscentra of belevingsplaatsen rond de koers hun plaats in het spel, ter vervanging van de gekende stations. Ook de kans– en algemeen fondskaartjes worden ingevuld met referenties naar het wielrennen.

Publiek kiest duurste locatie

Het gezelschapsspel komt uit in beperkte oplage. Er wordt gestreefd naar 2000 exemplaren, in eerste instantie in pre-order verkrijgbaar via de Monopoly-website, later (uiterlijk in november) ook in de rekken van de betere speelgoedhandel. Leuk extraatje: via een poll beslist het publiek wát het duurste vakje op het spelbord wordt. Het kan kiezen uit acht verschillende locaties: Koppenberg, Muur, de Vélodrome in Roubaix, Paterberg, Cauberg, Côte de la Redoute, Oude Kwaremont en de Poggio.

Stemmen kan tot en met vrijdag 29 mei via de website. Daar kan je trouwens ook het spel bestellen. Kostprijs: 55 euro, verzendingskosten inbegrepen. Later (vanaf november) zal het in de winkel verkrijgbaar zijn voor 50 euro.