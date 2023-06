Remco Evenepoel eert Gino Mäder met winst in serene etappe in Zwitserland

Remco Evenepoel heeft de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Het werd een serene etappe, als eerbetoon aan de overleden Gino Mäder, die grotendeels geneutraliseerd werd afgewerkt. In de laatste 25 kilometer werd er toch gekoerst, en soleerde Evenepoel naar de etappezege. Wout van Aert won de sprint voor plek twee.

Na de geneutraliseerde en emotioneel enorm beladen etappe van gisteren, besloten de organisatoren, na een zorgvuldige afweging, om etappe zeven van de Ronde van Zwitserland op het origineel uitgetekende parcours te laten plaatsvinden via de normale tijdschema’s. Daarbij wel de kanttekening dat de tijdsverschillen voor het algemeen klassement op 25 kilometer voor het einde werden opgemaakt.

Het was de wens van de ouders van Gino Mäder om de koers toch af te maken, dus stonden vandaag 183,5 kilometer op het programma tussen Tübach en Weinfelden, met in de finale de Ottenberg als scherprechter. Bahrain Victorious en Intermarché-Circus-Wanty besloten, gezien de omstandigheden, hun renners niet meer op pad te sturen, in totaal verschenen 37 renners niet meer aan het vertrek.

De etappe verliep zeer sereen. De renners van Trek-Segafredo, de ploeg van leider Mattias Skjelmose, namen de touwtjes in handen en haspelden de rit relatief rustig af. Aanvallen zagen we niet, waardoor het peloton in colonne de etappe afwerkte.

Het enige wapenfeit onderweg was het bergpunten sprokkelen van Pascal Eenkhoorn. De Nederlandse kampioen pakte de punten op de Oberegg, en stelde zo zijn bergtrui veilig. Verder bleef het vrij rustig, want ook de beklimmingen van de Eggerstanden en Engishalden gingen voorbij zonder aanvallen of echte koers. Richting de laatste 25 kilometer – waarin dus geen verschillen gemaakt konden worden voor het klassement – kwamen de treintjes van de klassementsploegen wel voorin postvatten.

25 kilometer koers

Op de korte Ottenberg (2,6 km aan 7,9%) opende Neilson Powless (EF Education First-EasyPost) de debatten. Wout van Aert (Jumbo-Visma) was er als de kippen bij om de kloof te dichten, samen met Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers). Echter troepte alles vrij snel weer samen. Het tempo bleef hoog, en dat was het sein voor onder meer Juan Ayuso (UAE Emirates) om zijn krachten voor de tijdrit te sparen en de rit rustig af te werken.

Wereldkampioen Remco Evenepoel had meer succes: hij koos op zeventien kilometer van de streep voor de aanval. De Ethiopiër Welay Berhe (Jayco-AlUla) probeerde nog wel even aan te pikken, maar werd vrij snel op zijn nummer gezet. Niemand had echt een reactie op Evenepoel in huis, waardoor hij met ruim een minuut voorsprong naar de finish soleerde.

Evenepoel kwam over de streep met zijn vinger naar de hemel gericht, met Gino Mäder in het achterhoofd. Bijna een minuut later kwam er nog een Belg over de streep: Wout van Aert won de sprint voor de dichtste ereplaats voor Bryan Coquard.