Remco Evenepoel: “Dit was de beste manier om Gino te eren”

Het was een emotioneel beladen etappe vandaag in Zwitserland, maar Remco Evenepoel schudde in de laatste 17 kilometer toch een knappe solo uit de benen. “Ik ben niet de persoon die een wedstrijd opgeeft, ook al is de situatie lastig voor iedereen. Dit was volgens mij de beste manier om Gino te eren”, aldus Evenepoel bij Eurosport.

“Het was meteen duidelijk voor iedereen dat de wedstrijd geneutraliseerd zou verlopen tot de laatste 25 kilometer, waar de tijd zou worden opgemeten. Iedereen in dezelfde tijd daar, dat was het belangrijkste. En daarna was iedereen vrij om te koersen”, legt Evenepoel uit.

Bij Soudal – Quick-Step hadden ze een duidelijk plan. “Merlier over de klim krijgen en dan sprinten, dat wilden we doen. Maar de klim was heel zwaar, ook omdat Wout van Aert en zijn ploegmaats hard te keer gingen. Ik wilde Tim en Bert Van Lerberghe helpen, maar ze riepen direct: ga snel naar voor.”

En zo kwam Evenepoel plots in de winnende positie terecht. “Ik ben niet de persoon die een wedstrijd opgeeft, ook al is de situatie lastig voor iedereen. Dit was volgens mij de beste manier om Gino te eren. Ik wilde het beste ervan maken, kijken wat ik hier nog kon doen. Het waren een lastige laatste vijftien kilometer, constant op en af. Maar naar het einde toe werd het vlak en kon ik de emoties laten inzinken. Ik wilde graag voor Gino winnen.”

Morgen kan Evenepoel voor de eindwinst gaan in de Ronde van Zwitserland, maar 46 seconden goedmaken op leider Skjelmose wordt niet simpel. “Ik ga mijn best doen om voor de etappezege te gaan. Ik ben al trots dat ik elke dag in deze koers beter word, na ziekte en de mentale tik na de Giro. Dus ik ben echt blij met wat ik heb getoond. Morgen wil ik nog één keer alles geven. Eindwinst wordt lastig, maar ik ga alles geven.”