Remco Evenepoel: “De vorm is oké, maar het betekent niet dat ik nu blij ben”

Remco Evenepoel heeft er alles aan gedaan om de gele trui te verdedigen in de slotetappe van de Ronde van het Baskenland, maar uiteindelijk glipte de eindoverwinning hem door de vingers. Ook greep hij naast de podiumplaatsen na de zware etappe naar Arrate.

Evenepoel zat op de Krabelin, een zware klim van de eerste categorie op veertig kilometer van de finish, geïsoleerd en werd vanaf dat moment bestookt met aanvallen. In eerste instantie kon hij op zijn eigen tempo nog terugkeren bij de andere klassementsrenners, daarna verloor hij echter toch de aansluiting. Met Daniel Felipe Martínez in zijn wiel, kon hij voor de laatste klim van de dag toch weer terugkeren in de kop van de koers. Op de slotklim moest de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl de andere mannen alsnog laten gaan.

“Of ik spijt heb van die achtervolging met Martínez in mijn wiel? Ik was gelost, dus daarvan heb ik geen spijt. We moesten wel achtervolgen. Ik heb alles geprobeerd om terug te komen, ook toen de jongens begonnen aan te vallen. Ik werd eraf gereden toen ze gingen, en daarna bleef het gat hetzelfde. Het was geen slechte dag, maar ik miste vandaag een paar mannen om bij de besten te blijven, mee te vechten en te kunnen blijven aanvallen. Het is jammer dat ik het podium op slechts vijf seconden misloop”, vertelde Evenepoel na de finish.

Beter gevoel dan na Tirreno-Adriatico

De 22-jarige klassementsrenner houdt aan de Baskische ronde wel een beter gevoel over dan aan Tirreno-Adriatico, waar een offday hem uit de top tien van het algemeen klassement wierp. “Ook al sta ik niet op het podium, ik kwam hierheen om mezelf te testen tegen de beste renners van de Grote Rondes en ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ook vandaag, want ik was erbij tot aan de laatste klim. Bij de grote versnelling kon ik niet volgen, maar ik kon nog steeds een hoog tempo aanhouden. Uiteindelijk grijp ik door de bonificaties net naast het podium.”

Zo is het leven, vertelt hij verder. “Ik denk dat de vorm oké is, maar dat betekent niet dat ik nu blij ben, want het was prachtig geweest om in Baskenland op het podium te staan. Hopelijk zijn jullie wel een beetje gelukkig met wat ik heb laten zien deze week.”