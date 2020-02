Remco Evenepoel blijft gele trui verdedigen: “Niemand gaat mogen wegrijden!” vrijdag 21 februari 2020 om 19:41

Geletruidrager Remco Evenepoel kwam op de derde dag van de Volta ao Algarve in het peloton over de finish en verloor zo geen tijd in het klassement. “Dat was het doel vandaag. Morgen gaan we in eerste instantie verdedigen en dan zien we wel wat de finale brengt. Maar er mag niemand meer wegrijden”, vertelde hij na de aankomst in Tavira.