Remco Evenepoel: “Belangrijkste is dat ik nog de leider ben” zaterdag 22 februari 2020 om 18:42

Remco Evenepoel hield zaterdag stand in de Ronde van de Algarve. De leider moest vier seconden toegeven op winnaar Miguel Ángel López: nipt genoeg om de leiderstrui te behouden. “Het belangrijkste is dat ik nog de leider ben”, aldus de uitgebluste Evenepoel.

“Het was heel, heel zwaar. Ik heb moeten vechten”, gaat hij verder. “In de laatste kilometer zag ik mijn powermeter, ik reed op een gegeven moment 1100 Watt. Mijn felicitaties aan López met deze overwinnning. Toen hij ging, zat ik achter Costa aan de verkeerde kant. Ik was daarom laat met reageren.”

“Het team was vandaag fantastisch. In de laatste ronde zaten we nog met drie klassiekermannen van voren. Morgen gaan we het zien. Ik heb motivatie en vertrouwen in mezelf en in mijn vorm. Ik ga twintig kilometer volle bak rijden”, eindigt hij gemotiveerd.