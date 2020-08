Remco Evenepoel: “Alle vertrouwen dat UCI een gelijkaardig WK-parcours zal vinden” donderdag 13 augustus 2020 om 10:52

Remco Evenepoel heeft in een online persmoment gereageerd op de afgelasting van het WK in Zwitserland. De 20-jarige klimmer van Deceuninck-Quick-Step had zijn pijlen gericht op het klim-WK in de Alpen. “Heel jammer, want ik had al een paar voorbereidingen gepland in Zwitserland”, reageert Evenepoel tegen onder meer WielerFlits.

“Ik heb gehoord dat ze naar een oplossing aan het zoeken zijn om een gelijkaardig parcours te vinden ergens anders”, gaat de winnaar van de rondes van San Juan, de Algarve, Burgos en Polen verder. “Ik was specifiek aan het werken op steile klimmetjes, aangezien het heel steil was daar in Zwitserland. Dat valt dan weg. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het UCI het slim gaat spelen en een gelijkaardig parcours zal vinden.”

Vorig jaar debuteerde Evenepoel als prof op het WK wielrennen in Yorkshire. Toen wist hij in de tijdrit een zilveren medaille te veroveren. In de wegrit reed hij in dienst van de ploeg en haalde hij uiteindelijk de finish niet.