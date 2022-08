Remco Evenepoel achtste: “Geen extra seconden verloren, dat is het belangrijkste”

Remco Evenepoel noemt de eerste Spaanse etappe van zijn Vuelta a España ‘geslaagd’. Dat liet hij ontvallen na afloop van de rit naar Laguardia, waarin de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl als achtste over de finish kwam. “Het ging goed. Ik heb alleen bonificaties verloren, maar dat hoort erbij in een grote ronde”, vertelde hij aan onder meer WielerFlits.

Dat ritwinnaar en nieuwe leider Primož Roglič in totaal dertien seconden is uitgelopen door bonificaties, doet Evenepoel niets. “Nee, daar hecht ik geen waarde aan. Ik had liever ook wat boni’s gepakt, maar je kan niet alles pakken in het leven. Dat ik geen extra seconden verloor is het belangrijkste”, geeft hij mee. Op de slotklim voelde hij zich goed. “Ça va. Een kilometer bergop is heel intensief en specifiek. Het is iets waar ik lang niet op getraind heb, maar ik moest mee zijn en geen tijd verliezen.”

“Achter mij is volgens mij een gaatje gevallen. En dat is toch het gevaar van deze aankomsten als het heel hard gaat. Maar de missie is geslaagd”, aldus Evenepoel. “We wilden proberen winnen met Julian Alaphilippse, maar als je de benen niet hebt… Het was heel warm op het einde en heel de dag was er heel rap gereden. Dat maakte het geen gemakkelijke dag. Met zicht op morgen en donderdag gaat dat nog doorwegen.”

Wilfried Peeters: “Tot nu toe op schema”

Wel zagen we Evenepoel, die na de rit ook nog in een ijsbad sprong, in aanloop naar de slotklim even op kop, in de afdaling van de voorlaatste klim van de dag. “Ik nam die op kop omdat we er toch zaten na de bonificatiesprint”, legt hij uit. “We wisten hoe snel en technisch de afdaling was. Tegen 100 kilometer per uur verlies je vooraan minder energie dan in positie 20 of 30. We hadden geen plan, maar wilden vooral veilig zitten.”

In het algemeen klassement staat Evenepoel na vier etappes op de zesde plaats, op 27 seconden van rode trui Roglič. “We weten dat Roglič zeer explosief is, maar voor Remco is er niets gebeurd en het gat is achter hem gevallen. Dat is positief”, voegde ploegleider Wilfried Peeters daar nog aan toe bij WielerFlits. “Het verschil wordt nu gemaakt door bonificatieseconden, maar we hebben niets extra verloren. Laten we vooral kijken naar volgende week. Tot nu toe zijn we op schema.”