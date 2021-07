Remco Evenepoel (9de) verrast: “Van Aert én Lampaert in het voordeel voor het WK”

Net als Van Aert eindigde ook de tweede Belg een eind van de medailles in de olympische tijdrit. Remco Evenepoel finishte als negende, op 2’17” van Primoz Roglic. “Ik heb weinig fouten gemaakt, maar er waren jongens veel sneller.”

“Mijn analyse? Ik heb zo rap mogelijk gereden, van begin tot einde. Het was echt lastig. Het is duidelijk dat de tweede ronde doorslaggevend was, ook in de strijd om de medailles. Uiteindelijk heb ik weinig fouten gemaakt, maar er waren jongens veel sneller”, aldus Evenepoel tegen Sporza.

Zwaar ontgoocheld was hij naar eigen zeggen niet. “Ik ben nog altijd in opbouw. We zijn naar hier gekomen voor een medaille en Wout heeft er één gehaald. Persoonlijk bekijk ik het al een heel jaar dag per dag. Maar het seizoen is nog altijd niet gedaan.”

Evenepoel verraste wel in zijn antwoord op de vraag of hij al aan het WK tijdrijden (van Knokke naar Brugge) gedacht heeft. “Dat wordt moeilijk”, reageerde hij. “Wegens volledig vlak. Ik denk dat Wout en Yves (Lampaert, red) daarvoor in het voordeel zijn. Negen kansen op tien zal ik het EK doen. Stel dat België daar goud pakt, mogen we op het WK met drie van start. Dat zou mooi zijn in eigen land.”

Ronde van Denemarken

“Maar eerst even de riem eraf, vooraleer we opbouwen naar he einde van het seizoen. Ik zal de Ronde van Denemarken rijden om nog extra koersritme op te doen. Gevolgd door de Druivenkoers in Overijse en Brussels Cycling Classic. Via de Benelux Tour gaat het dan naar het Europees kampioenschap.”

Evenepoel loofde Primoz Roglic als nieuwe olympische kampioen. “Verdiend! Het is een klasse coureur. Na alle miserie die hij de voorbije maand heeft meegemaakt, verdient hij deze titel!”

Tot slot blikte hij nog even terug op zijn Tokio-ervaring. “Positief in functie van de toekomst. Anderzijds ook een beetje dubbel. In de wegkoers voelde ik me goed tot de 200 kilometergrens. Dan ging het licht uit. Vandaag heb ik zo rap als mogelijk gefietst, maar het is duidelijk dat er nog werk te doen is. En ik ben uiteraard blij voor Wout, dat hij een medaille op zak heeft. Of ik al denk aan Parijs 2024? Dan zal ik drie jaar ouder en wellicht wat sterker zijn. Laten we eerst afwachten welke parcoursen we daar voorgeschoteld krijgen.”