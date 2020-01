Reinier Honig wil voor achtste keer NK stayeren winnen dinsdag 21 januari 2020 om 11:52

Reinier Honig mikt op een nieuwe nationale titel stayeren op de baan. De Noord-Hollander kan vanavond in Alkmaar voor de achtste keer het nostalgische baanonderdeel winnen.

“Ik kijk er naar uit. Al gaat het een ook zware avond worden, want stayeren is tweehonderd ronden op hoge snelheid achter de motor rijden”, aldus Honig tegen WielerFlits.

De regerend Europees kampioen stayeren ziet steeds meer renners het baanonderdeel omarmen. “Ik verwacht dus ook een spannende en tactische wedstrijd, want er zal behoorlijke wat tegenstand zijn. Maar met Jos Pronk heb ik misschien wel de beste gangmaker van Nederland.”

Honig mocht al het rood-wit-blauw tussen 2005-2008 en 2017-2019 om zijn schouders dragen. Afgelopen juli veroverde hij in Italiaanse Pordenone ook de Europese titel op dit onderdeel. Vorige maand was hij nog succesvol op de weg door een rit te winnen in de Ronde van Costa Rica.

Voorlopige startlijst

Reinier Honig – Jos Pronk

Ocko Geserick – Willem Fack

Christian Kos – René Kos

Steven Stenekes- Richard Konijn

Tom Wijfje – Hans van Klaveren

Robin Rol – Ronald Rol

Marten Vosmer – Christian Bosch

Marc Oostendorp – Jos Raateland

Het NK Stayeren vindt vanavond plaats op de wielerbaan in Alkmaar. De finale van het stayeren zal rond 21:00 uur beginnen. Toegang bedraagt €5, kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.