Reinardt Janse van Rensburg voor tweede keer Zuid-Afrikaans kampioen

Reinardt Janse van Rensburg is Zuid-Afrikaans wegkampioen geworden. Van Rensburg, die na het opdoeken van Qhubeka-NextHash zonder ploeg zit, was vijf jaar geleden voor de eerste keer de beste van zijn land en haalde nu dus zijn tweede titel op. Willie Smit (China Glory) werd tweede, de uittredend kampioen Marc Oliver Pritzen eindigde als derde.

Van Rensburg klopte Smit, Pritzen en Kent Main in een sprint met vier. Byron Munton, die eerder deze week het tijdritkampioenschap van Zuid-Afrika won, zat niet mee met de kopgroep en eindigde als zevende. In die rit tegen de klok van afgelopen vrijdag kwam Rensburg overigens niet in de buurt van de zege: hij werd daar vijfde.

Bij de vrouwen was de wegrit, die gisteren verreden werd, een prooi voor Frances Janse van Rensburg. Van Rensburg – geen familie van Reinardt – was in een duel met Hayley Preen de sterkste.