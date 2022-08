Lorenzo Rota wint eerste bergetappe in Ronde van Tsjechië

Lorenzo Rota heeft Intermarché-Wanty-Gobert een overwinning bezorgd in de Ronde van Tsjechië. De Italiaan was de beste in de tweede etappe, een bergrit met finish boven. Het is de eerste profoverwinning van Rota. De 19-jarige Oscar Onley (Development Team DSM) strandde op één seconde, Domenico Pozzovivo werd derde.

Op dag twee van de Ronde van Tsjechië was de kans groot dat Rune Herregodts, die donderdag de openingsrit won en zo de eerste leiderstrui pakte, zijn leidende positie kwijt zou spelen. De tweede rit was namelijk een bergetappe van formaat. Na vier beklimmingen, waaronder de Pustevny (7,9 km aan 6,6%), kwamen de renners voor een tweede maal aan de voet van de genoemde beklimming. Hier zouden de berggeiten een belangrijke slag kunnen slaan in het klassement.

Tim van Dijke in de kopgroep

Tim van Dijke (Jumbo-Visma Development), Moritz Kärsten (Development Team DSM), Kristjan Koren (Adria Mobil) en Paul Double (Human Powered Health) probeerden te anticiperen en trokken vroeg in de rit ten strijde. Dat leek een slimme zet, want ze bouwden hun voorsprong in het vlakke tussenstuk naar de tweede klim aanvankelijk uit tot bijna zeven minuten. Eenmaal daadwerkelijk aan de voet van deze berg, was daar echter nog minder dan vier minuten van over. Tim van Dijke – gisteren zevende – was op dat moment nog wel de virtuele leider.

Het peloton werd in deze fase aangevoerd door Intermarché-Wanty-Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise, de ploeg van leider Herregodts. Zij zorgden ervoor dat de voorsprong op een kleine zestig kilometer van de streep gereduceerd was tot minder dan een minuut. Op dat moment was Koren al gelost bij de vier vooraan. Later moesten ook Double en Kärsten lossen bij Van Dijke, die alleen doorging. De Nederland pakte weer wat tijd op het peloton, dat op een gegeven moment opnieuw tegen een achterstand van tweeënhalve minuut aankeek. Toen Van Dijke bovenkwam op de voorlaatste beklimming, met nog 42 kilometer voor de boeg, was daar nog een minuut en vijftien seconden van over.

Slotklim

Van Dijke werd aan de voet van de acht kilometer lange slotklim weer bij de lurven gegrepen. Nu mochten de klimmers het uitmaken. Herregodts moest hen laten gaan en zou zodoende afstand moeten doen van zijn leiderstrui. Niet veel later zagen we vooraan een versnelling van Lorenzo Rota. De Italiaan sloeg een gaatje van zo’n tien seconden op het peloton, dat bij het ingaan van de slotkilometer nog bestond uit zo’n vijftien renners.

Het bleek net genoeg te zijn. Rota hield met minimaal stand en kwam als eerste over de streep. Oscar Onley (Development Team DSM) kwam een seconde later binnen, met in zijn spoor Domenico Pozzovivo.