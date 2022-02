Rein Taaramäe verlengt contract bij Intermarché-Wanty-Gobert

Rein Taaramäe zal nog minstens twee seizoenen uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert. De 34-jarige klimmer uit Estland heeft namelijk zijn contract met één seizoen verlengd tot eind 2023.

De ervaren Taaramäe koerst sinds vorig seizoen voor de Belgische formatie. De Est beleefde een uitstekend eerste seizoen voor Intermarché-Wanty-Gobert. In her voorjaar van 2021 was het nog vergeefs wachten op succes, maar in het najaar boekte Taaramäe een prestigieuze ritzege in de Vuelta a España. In de derde etappe van de Spaanse ronde, met aankomst op de Picón Blanco, bleek hij de sterkste renner uit een vroege vlucht.

Taaramäe mocht als kers op de taart ook enkele dagen in de rode leiderstrui rondfietsen. Verder eindigde hij in 2021 als derde in de Sazka Tour en werd hij nationaal kampioen in het tijdrijden. Taaramäe begint aankomende donderdag aan het wielerseizoen 2022: dan staat namelijk de openingsetappe van de Tour of Oman op het programma.

Gelukkig huwelijk

“Ik heb mezelf weer weten terug te vinden bij deze ploeg”, is Taaramäe vanzelfsprekend erg blij met zijn contractverlenging. “Ik wil dit jaar opnieuw wedstrijden winnen, maar ook een rol spelen in de ontwikkeling van jonge talenten zoals Kobe Goossens. Ook wil ik mezelf wegcijferen voor Louis Meintjes.” Ook Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, is enthousiast. “Rein kan binnen onze ploeg optimaal presteren. We zullen nog veel mooie momenten met elkaar beleven.”

In een verder verleden reed Taaramäe voor Cofidis, Astana, Katusha-Alpecin en Total Direct Energie. Hij was in die jaren onder meer succesvol in de Giro d’Italia, Arctic Race of Norway, Vuelta a Burgos, Tour de l’Ain en de Ronde van Slovenië.