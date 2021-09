Record van vier wereldtitels triggert Peter Sagan richting WK in Vlaanderen

Ride

‘Welcome at the top of the world.’ Met deze woorden begroet Peter Sagan ons terwijl hij naar het ruige berglandschap wijst op 2408 meter hoogte op de Port d’Envalira in Andorra wijst. Een etmaal lang volgde RIDE Magazine de drievoudig wereldkampioen op zijn hoogtestage richting het WK wielrennen in Vlaanderen.

Het WK blijft voor Sagan veruit de belangrijkste wedstrijd van het jaar. “Het WK is dé reden dat ik nu drie weken op een berg zit. Het parcours in Vlaanderen moet me liggen. De laatste drie jaar was het WK-traject niet altijd ideaal voor mij. In Innsbruck was het veel te zwaar. Ook het parcours in Imola was te lastig, maar bovenal viel die wedstrijd door het compacte corona seizoen ongunstig. Ik was net een week uit de Tour en moest een rustmoment inlassen om me weer voor te bereiden op de Giro d’Italia. Daarom hebben we besloten om niet te starten op dat WK.”

“In 2019 op de omloop in Yorkshire kon ik beter uit de voeten. Ik had me goed voorbereid, maar door de voortdurende regen werd het een aparte wedstrijd. Ik had me voorgenomen om alles op de laatste twee rondes te zetten. Toen de groep met Van der Poel en Mads Pedersen al eerder ging, vond ik dat nog te vroeg. Zeker ook omdat er geen Belg mee zat in die ontsnapping en ik ervan uitging dat België de wedstrijd wel zou controleren. Helaas zaten er heel wat renners bevroren op de fiets, waardoor niemand meer de kracht had om te achtervolgen. Ik eindigde als vijfde als best of the rest. Natuurlijk was dat frustrerend. Dat is soms het nadeel wanneer je voor een land als Slowakije op het WK uitkomt en geen ploegmaten meer in de finale naast je hebt.”

In 2015 werd hij wereldkampioen na een korte solo in Richmond. Een jaar later toonde hij zich in de woestijn van Qatar rapper dan Mark Cavendish en Tom Boonen. Terwijl de Slowaak in de aanloop naar het WK in Bergen in 2017 ziek was en zich de hele wedstrijd verstopte en eigenlijk alleen op de meet zijn gezicht liet zien. Daarmee was hij de eerste renner in de geschiedenis die driemaal op rij wereldkampioen op de weg werd.

Record

Een vierde wereldtitel, spookt al lange tijd door het hoofd van Sagan. “Niemand heeft dat eerder gerealiseerd. Dat is een record dat zeker door mijn hoofd speelt. Ik realiseer me dat ik een unieke plek in de geschiedenis van het WK kan veroveren. Normaal ben ik niet zo van de records, maar sinds de derde wereldtitel speelt dat kwartet door mijn hoofd. Zeker nu ik in België en ook volgend jaar in Australië parcoursen krijg waar ik goed uit de voeten kan.”

Het complete interview en een fotoreportage (o.a. op skateboard) met Sagan levert een verhaal van bijna 4000 woorden over acht pagina’s in het najaarsnummer van RIDE Magazine. Hierin vertelt hij hoe hij kijkt naar de Grote Drie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Zijn deze drie renners hem definitief voorbijgesneld of gelooft Sagan dat hij na enkele mindere jaren weer aan de top kan komen?

