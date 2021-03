RCS: Milaan-San Remo finisht ‘gewoon’ op Via Roma

De finish van Milaan-San Remo ligt aanstaande zaterdag ‘gewoon’ op de Via Roma. Dat heeft wedstrijdorganisator RCS bevestigd aan Het Nieuwsblad. Eerder deze week was er nog wat onduidelijkheid over de finishplaats van La Primavera.

Naast RCS maakte ook de burgemeester van San Remo zich hard voor een aankomst aan de Via Roma, in het centrum. Hij wist namens het gemeentebestuur enkele winkeleigenaren, die vanaf 14.30 uur de winkels tijdelijk zullen sluiten, in het centrum te overtuigen om daarin mee te gaan. Het sluiten van de winkels is nodig om het samentroepen van publiek te voorkomen.

Afgelopen week was er nog wat twijfel over een aankomst op de Via Roma. Lokale media brachten naar buiten dat de lokale prefectuur vanwege de geldende coronamaatregelen pleitte voor een verplaatsing naar Corso Cavalotti, even buiten het centrum. Op die plek finishte Milaan-San Remo in de jaren ’90 regelmatig, maar anno 2021 is die plek door ruimtegebrek niet helemaal geschikt voor de aankomst van een monumentale klassieker.