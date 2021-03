Onduidelijkheid over aankomst Milaan-San Remo op Via Roma

Naast Parijs-Nice moet mogelijk ook Milaan-San Remo uitwijken voor de finish. Vanwege de geldende coronamaatregelen onderzoekt de lokale prefectuur of de aankomst aan de Corso Cavalotti kan liggen in Sam Remo, meldt Sanremonews. De Via Roma wordt in dat geval gemeden.

Vooralsnog ligt de aankomst nog ‘gewoon’ aan de Via Roma, maar de prefectuur wil ook andere opties openhouden. Zo werd een finish aan de Corso Cavalotti, waar Milaan-San Remo in de jaren ’90 regelmatig finishte, voorgesteld. Dit om het centrum van San Remo te ontlasten, aangezien er een verbod is op bijeenkomsten voor inwoners. Daarnaast zou een deel van de winkels in het centrum (tijdelijk) moeten sluiten in de aankomstzone vanwege de koers.

Een nadeel van een finish aan de Corso Cavalotti is dat de televisiewagens van de RAI er niet opgesteld kunnen worden. Er is dus wat ruimtegebrek. Het gemeentebestuur van San Remo is nog altijd met de prefectuur en organisator RCS in gesprek over een oplossing. Het laatste wat men daar wil is dat de finish buiten San Remo komt te liggen.

Mogelijk code rood

De Italiaanse kustplaats houdt er ook rekening mee dat code rood binnenkort wordt uitgeroepen vanwege de coronasituatie. In dat geval is een groot deel van de winkels in het centrum van San Remo verplicht om de deuren te sluiten in het weekend. Dat zorgt dan weer voor ruimte om ‘La Primavera’ zonder problemen op de Via Roma te laten aankomen.

Mocht er geen code rood zijn in de stad San Remo op zaterdag 20 maart, dan kan de prefectuur alsnog besluiten om alle winkels in het centrum te sluiten tussen 14.30 en 18.00 uur zodat de klassieker er kan finishen.