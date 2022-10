Raymond Kreder verlengt bij het Japanse Team UKYO

Raymond Kreder blijft langer bij Team UKYO. De Nederlander heeft zijn contract bij het Japanse continentalteam met één jaar verlengd. Dat meldt Kreder op sociale media.

Voor Kreder zal 2023 het zesde seizoen bij Team UKYO worden. De inmiddels 32-jarige renner stapte na 2017 over van Roompot-Nederlandse Loterij. Sindsdien won hij etappes in onder andere de Tour of Thailand, Tour of Japan (twee), Tour de Korea (twee) en Tour de Taiwan. Die laatste zege dateert van kortgeleden. Kreder was begin oktober de beste in de vierde etappe naar Kaohsiung City. Momenteel is hij actief in de Tour de Langkawi.

Team UKYO zal volgend jaar JCL Team UKYO heten. Voor 2023 staan voorlopig acht renners op het rooster, waarvan zes Japanners. Nathan Earle, die in het verleden bij Team Sky reed, blijft ook voor de Japanse ploeg rijden. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Benjamin Dyball, de nummer drie van de Japan Cup en winnaar van de Tour of Taiwan, ligt.