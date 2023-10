vrijdag 20 oktober 2023 om 13:31

Raymond Kreder verandert van team in Azië: “Wil hier nog steeds koersen winnen”

Raymond Kreder is van ploeg veranderd. De Nederlander verlaat JCL Team Ukyo voor Kinan CT, ook een continentale ploeg in Azië. Kreder heeft een eenjarig contract getekend.

“Ik ben heel blij dat Kinan me de kans heeft gegeven om voor een van de beste ploegen in Azië te kunnen blijven rijden”, vertelt Kreder op sociale media. “Ik ben dan ook erg gemotiveerd om goed te presteren in de sprints. Mijn persoonlijke doel is dan ook om sprints proberen te winnen in Azië.”

Kreder maakte in 2018 de overstap naar het Aziatische circuit. De Nederlander reed tot dan voor onder meer Garmin Sharp en Roompot-Nederlandse Loterij. In Azië was hij al een aantal keer succesvol. Zo won hij vorig jaar nog een rit in de Tour de Taiwan.