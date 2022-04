Raymond Kreder blijft leider in Thailand na vierde podiumplaats op rij

Raymond Kreder blijft ook na vandaag de leider in de Tour of Thailand. In de etappe naar Nakhon Phanom spurtte de snelle Nederlander van Team UKYO net als gisteren naar de tweede plaats na Maleisiër Mohd Harrif Saleh en dankzij de bonificaties aan de finish verstevigde hij zijn koppositie in het algemeen klassement. Voor Kreder was het alweer zijn vierde podiumplaats op rij.

De vierde etappe van Sakhon Nakhon naar Nakhon Phanom kende weinig hoogteverschillen en na 176 kilometer werd dan ook door een bijna voltallig peloton gesprint om de overwinning. Net als gisteren beschikte Mohd Harrif Saleh van Terengganu Polygon over het beste eindschot, en opnieuw was Raymond Kreder tweede. Na zijn derde plaats in de openingsetappe en zijn tweede plekken in de etappes daarna, was het voor de Nederlander zijn vierde podiumplek op rij.

Kreder breidde dankzij de zes bonificatieseconden aan de finish zijn voorsprong in het algemeen klassement uit tot zes seconden op de Pool Alan Banaszek, die tweede staat. Morgen krijgt het peloton rond Nakhon Phanom opnieuw een grotendeels vlakke etappe voor de wielen geschoven.