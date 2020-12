Rapport KNWU over politiebegeleiding wielerkoersen ligt bij politiek

De KNWU heeft een onderzoeksrapport aangeboden aan de Nederlandse politiek, om te kijken of in de toekomst meer wielerkoersen veilig begeleid en beschermd kunnen worden met minder politie-inzet. Het rapport van Mobycon ligt nu bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In 2018 besloot de Landelijke Politie dat vanaf 2020 de politie-inzet bij wielerwedstrijden gehalveerd zou worden. Een van de oplossing ligt in particuliere motards die de wielerkaravaan zouden begeleiden, en daar werd ook al deels mee geëxperimenteerd.

Vrijwilligers als aanvulling

Vanuit de KNWU is Henk van Beusekom betrokken bij de verdeling van de politie-inzet. Hij zegt dat in de toekomst vrijwilligers nodig blijven. “Uiteraard op voorwaarde dat zij daar goed voor opgeleid worden, met ook een volgerslicentie, een opleiding tot beroepsverkeersregelaar en een bewijs van motorvaardigheid vanuit de KNMV. Deze motorbegeleiders krijgen in ons voorstel een vast nummer op hun hesje, zodat ze ook op hun gedrag aangesproken kunnen worden als dat nodig is”, zegt hij.

“Maar het zou heel mooi zijn als we een wedstrijd met daarin zes motoragenten kunnen aanvullen tot wel tien van dit soort begeleiders, die dan wel aangestuurd kunnen worden door de beroepskrachten naast zich”, aldus Van Beusekom.

In 2019 maakte WielerFlits al een uitlegvideo over de aanstaande halvering van de inzet van politiemotards in het wielrennen. Toen was de grootste crisis in Nederland nog de stikstofcrisis…

Ook Herman Brinkhoff van de Vereniging van Wedstrijdorganisatoren was bij de gesprekken. “We hebben al behoorlijk lang gelobbyd voor de inzet van burgermotards, al voordat er minder agenten beschikbaar kwamen, en waren ook betrokken bij een geplande pilot op dit gebied met Zuid-Limburgse Stichtingen”, geeft hij aan.

“Nu is de inzet in een breder platform te zorgen dat er een beter wettelijk kader komt voor de begeleiding van wielerkoersen door motards die de motoragenten ondersteunen. Die politiemensen blijven in ons voorstel de cruciale functies verzorgen”, zegt Brinkhoff.

Wegenverkeerswet

Brinkhoff pleit voor een wettelijke status voor een wielerkaravaan. “Zoals een rouwstoet of een militaire kolonne. Iedereen die een rijopleiding volgt, leert dan wat de regels zijn wanneer men een wielerpeloton nadert. In de wet is nu eigenlijk vooral het peloton beschermd, de renners, maar feitelijk is iedere auto in de karavaan verder in overtreding op het moment dat men bijvoorbeeld door een rood verkeerslicht rijdt. Tot de ambulance aan toe, die immers op dat moment geen licht- en geluidssignalen voert.”

“Het is mooi dat dit rapport nu aandacht krijgt in een voortgangsbrief aan de leden van de Tweede Kamer”, gaat hij verder. “NOC*NSF heeft ook hard gewerkt om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Maar daar zijn de wedstrijden in 2021 nog niet mee geholpen, het zou prettig zijn als er een soort overgangsregeling komt waarin de inzet van goed opgeleide burgermotards gedoogd wordt om naast de motoragenten voor een veilige begeleiding van de wielerkoersen te zorgen.”