Ramon Sinkeldam over missen Tour: “Zag het al aankomen”

Vrijdag maakte Groupama-FDJ de selectie voor de Tour de France bekend. Kopmannen zijn David Gaudu en Arnaud Démare. De naam van Ramon Sinkeldam ontbreekt dit jaar op het lijstje.

“Maandag hoorde ik het”, vertelt Sinkeldam. “Ik moet zeggen dat ik het al wel aan voelde komen. Vorig jaar moest ik eruit in de Giro, toen was ik ziek en had ik wat problemen. Ik voelde al wel dat ze daar moeite mee hadden en dat ze dat niet echt konden plaatsen. Het zijn geen Nederlanders. Ze zijn niet heel direct, maar ik voelde het dus wel een beetje aankomen.”

Andere keuzes

De afgelopen twee edities van de Tour deed kopman Démare niet mee. Daardoor werd vaste lead-out Sinkeldam ook niet geselecteerd. Dit jaar gaat de Franse topsprinter wel mee, maar de 32-jarige Noord-Hollander niet. “Zij maken de keuze voor veiligheid bergop, om Démare over de bergen heen te helpen. In principe heb ik meer kwaliteiten in massasprints, maar daar kiezen zij niet voor.”

Hoe de rest van het seizoen er uit gaat zien, weet Sinkeldam, wiens contract na dit jaar afloopt bij Groupama-FDJ, nog niet. “Nu heb ik eerst even vakantie, en dan hopelijk de Vuelta. Als ik de Vuelta rijd dan is dat ook omdat Arnaud het doet. Ik denk dat ze tussen de Tour en de Vuelta niet willen gaan koersen, dus ik weet niet waar ze me heen sturen. Ik wacht het af.”