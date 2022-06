Quinten Hermans wint na lange tijd weer op de weg: “Betekent veel voor me”

Quinten Hermans schreef vandaag de vierde etappe van de Ronde van België op zijn naam. Het was zijn eerste UCI-zege op de weg sinds 2019, toen hij een zeer succesvolle Flèche du Sud kende. “Deze zege betekent veel voor me. Het is lang geleden dat ik op de weg gewonnen heb”, zei de Belg in het flashinterview na afloop.

De koers ontbrandde al vroeg, door toedoen van Intermarché-Wanty-Gobert. Hermans en co gooiden op meer dan tachtig kilometer van de streep de beuk er al in. “We wilden eerst iemand meesturen met de vlucht die niet te ver stond. Maar ze reden ook een klein beetje op ons wiel – ook niet onlogisch natuurlijk -, dus toen zijn we naar plan B moeten gaan en dat was halverwege de koers vol aangaan met de hele ploeg. Dat is goed gelukt. Iedereen heeft zijn job echt fantastisch gedaan. Ik moet Lorenzo (Rota, red.) nog speciaal bedanken.”

Gouden kilometer

Naast de ritzege, stond ook het eindklassement op het spel. Hermans stond al wat verder geplaatst, maar pikte bij de gouden kilometer toch wat seconden mee. “Ik had niet het gevoel dat ik super diep moest gaan om die seconden te nemen. Dan voel je dat je goede benen hebt, maar ik wilde die seconden nog gewoon meepakken. Valerio (Piva, ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert, red.) riep al een beetje de tijden door en toen kreeg ik eigenlijk al door dat het onmogelijk was om nog voor het eindklassement te gaan, maar ja, elk secondje is meegenomen.”

“Misschien gebeurt er morgen nog iets. Ik heb de Ronde van Wallonië al eens verloren toen ik in dezelfde seconde stond, dus liever een secondje te veel als te weinig”, aldus Hermans, die op het moment derde staat in het klassement, achter Wellens en klassementsleider Schmid. Die twee moest ook elkaar in de gaten houden. Had Hermans daar voordeel van? “Zo voelde dat niet. Ik denk dat Schmid ook wel echt voor de overwinning wilde gaan.”

“Ik denk dat iedereen wel voor de dagoverwinning wilde gaan. Het is toch de Ronde van België. Een dagoverwinning is altijd mooi meegenomen, morgen kan er altijd nog iets gebeuren. Een valpartij of iets stoms. Dan heb je die overwinning al op zak.”

De toekomst van Hermans

Het contract van Hermans bij Intermarché-Wanty-Gobert loopt na dit seizoen af. Waar hij in de toekomst rijdt, weet hij nog niet. “Dat heeft ook geen haast. In de media is er al genoeg geschreven dat er interesse is. Ik moet gewoon kijken wat sportief gezien voor mij interessant is. En natuurlijk ook financieel. Ik zal afwegingen moeten maken. Dat wil nog niet zeggen dat ik wegga, ik kan ook blijven. Ik zit in een luxe situatie.”

“Ik ben ook niet te beroerd om te knechten. Op momenten wil ik gewoon mijn kans krijgen. Vandaag heb ik denk ik bewezen dat ik dat waard ben. Als je dingen presteert zoals vandaag, dan kun je ook weer meer afdwingen bij verschillende ploegen. Dat maakt het alleen maar gemakkelijker.”