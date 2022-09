Quinten Hermans volbrengt ‘missie’ op WK: “Het Belgische team reed fantastisch”

Remco Evenepoel werd zondag wereldkampioen op de weg bij de mannen. In de finale rondde hij een lange solo af, maar daarvoor stond onder anderen Quinten Hermans hem bij. “Ik ben heel blij dat we erin geslaagd zijn om België te wereldtitel te schenken: dat is waar we voor kwamen!”, zegt Hermans op de site van Intermarché-Wanty-Gobert.

“Het Belgische team reed een fantastische wedstrijd”, stelt Hermans. “We waren altijd waar we moesten zijn. Eerst al toen het Franse team doortrok op Mount Keira, zoals we verwacht hadden. We hadden drie renners voorin. Vervolgens nam Stan Dewulf de controle over.”

Later in de wedstrijd was er een belangrijke rol weggelegd voor Hermans. “Met nog drie ronden te gaan, versnelden Remco Evenepoel en ik op Mount Pleasant. We haalden Pieter Serry (die eerder de sprong naar de vroege vlucht had weten te maken, red.) bij. Daarna lieten we de andere landen zien dat we alles onder controle hadden.”

Met nog zo’n 35 kilometer te gaan reed Evenepoel weg samen met Alexey Lutsenko, die op de voorlaatste beklimming van Mount Pleasant de rol moest lossen. “Remco liet zien dat hij de benen had en vanachter hoefde ik alleen de tegenaanvallen neutraliseren”, aldus Hermans, die op ruim tweeënhalve minuut van de triomferende Evenepoel als 34ste binnenkwam. “Ik ben blij dat ik mijn missie volbracht heb!”