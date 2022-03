Quinten Hermans begint aan wegseizoen: “Ploeggenoten iets teruggeven”

Quinten Hermans trapt morgen in de Trofeo Laigueglia zijn wegseizoen af. In de zware Italiaanse eendagskoers hervat de 26-jarige wegwielrenner en crosser de competitie, nadat hij ondertussen ruim vijf weken geleden zijn laatste veldrit reed.

Hermans reed op 23 januari naar de zevende plaats in de Wereldbeker van Hoogerheide en zou normaal gesproken daarna zijn afgereisd naar de Verenigde Staten voor het WK in Fayetteville. Echter, hij testte positief op het coronavirus en moest het wereldkampioenschap noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. “Het is een hel waar je doorgaat. Ik heb mij heel lang voorbereid, op de best mogelijke manier. En ik had het gevoel dat ik er klaar voor was”, zei hij enkele dagen later ontgoocheld.

Nadien had de Europees vice-kampioen vakantie en bracht hij tijd door met vrienden en familie. “Twee weken geleden heb ik de trainingen met volle goesting hervat, want er staan de komende maanden heel wat mooie wedstrijden op mijn programma waarin ik wil schitteren”, zegt hij daags voor het begin van zijn wegseizoen op de website van Intermarché-Wanty-Gobert. “Dit intensief Italiaans intermezzo met de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche paste goed in mijn opbouw, die ik volgende week op Tenerife met een trainingskamp verderzet.”

Hermans wil vooral zijn ploeggenoten helpen schitteren in Italië. “Mijn doel is om mijn ploegmaats zo lang en zo goed mogelijk bij te staan en van deze kansen gebruik te maken om hen iets terug te geven voor al die keren die ze vorig seizoen voor mij opgeofferd hebben.”

Lorenzo Rota

Bij Intermarché-Wanty-Gobert mag vooral wat worden verwacht van Lorenzo Rota. De Italiaanse klimmer was al een keer vijfde in 2020 en tiende in 2021 in de Trofeo Laigueglia. Naast Hermans krijgt hij gezelschap van zijn landgenoten Domenico Pozzovivo en Simone Petilli. Ook de Belgen Jan Bakelants en Laurens Huys en de Fransman Théo Delacroix verschijnen aan de start.