Quintana wint Tour du Var, vroege vluchter Bernard viert op Mont Faron zondag 23 februari 2020 om 15:59

Nairo Quintana heeft na de Tour de la Provence ook de Tour des Alpes-Maritimes et du Var op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Arkéa-Samsic wist zijn trui te verdedigen op de flanken van de steile Mont Faron. De ritzege ging naar Julien Bernard, die als vroege vluchter uit de greep wist te blijven van de betere klimmers.

De Tour des Alpes-Maritimes et du Var was een van de rondes die vandaag in een definitieve plooi viel, of was de driedaagse rittenkoers al beslist door de klimdemonstratie van Nairo Quintana op de Col d’Eze? De Colombiaan van Arkéa-Samsic begon de slotrit met een ruime voorsprong op de Australiërs Michael Storer en Simon Clarke, maar er kon nog veel gebeuren op de flanken van de Mont Faron.

De derde en laatste etappe eindigde na een relatief vlakke aanloop namelijk op de top van deze mythische col (5,9 km aan ruim 8%), in het verleden al dé scherprechter in de Ronde van de Middellandse Zee. Een omvangrijke kopgroep probeerde als eerste de voet te bereiken van de Mont Faron. Het peloton was in een gulle bui en liet de voorsprong oplopen tot meer dan vijf minuten.

Van den Berg in de aanval

De kopgroep bestond uit de volgende namen: Lars van den Berg, Julien Trarieux, Jesper Schultz, Julien Bernard, Adrien Garel, Samuel Leroux, Eddy Finé, Kenny Molly, Nans Peters, Fabien Grellier, Reinardt Janse van Rensburg en Nickolas Zukowsky. De Fransman Grellier was op de 32e plaats de best geklasseerde renner vooraan, maar de coureur van Total Direct Energie keek wel tegen een achterstand van ruim zes minuten aan.

In het peloton zagen we de mannen van Arkéa-Samsic de boel controleren, waardoor het verschil met de twaalf koplopers steeds kleiner werd. Van den Berg en co begonnen met drie minuten voorsprong aan de voet van de Col du Corps de Garde (8,3 km aan 2,9%), een opwarmertje voor de afsluitende Mont Faron. Het bleek hét moment voor Bernard om zijn medevluchters achter te laten en aan een solo te beginnen.

Bernard klimt naar zege op Mont Faron, Van den Berg derde

De renner van Trek-Segafredo wist zijn voorsprong te vergroten in de aanloop naar de Mont Faron, waardoor hij als eerste begon aan de steile flanken van de slotklim. De Fransman kreeg na verloop van tijd echter het gezelschap van zijn landgenoot Peters, die een tijdje kwakkelde met klierkoorts maar langzaam maar zeker weer naar zijn beste niveau groeit.

De overige vluchters waren in geen velden of wegen te bekennen, waardoor de strijd om de ritzege ging tussen Peters en Bernard. Die laatste bleek in de laatste oplopende meters over net iets meer punch te beschikken. Het is voor Bernard de eerste profzege uit zijn carrière. Van den Berg eindigde knap als derde, terwijl Kenny Molly (4e) ook uit de greep wist te blijven van de eerste klassementsrenners die over de finish kwamen.

Quintana pakt eindzege

Het was Quintana die in de slotfase de knuppel in het hoenderhok gooide, maar zijn aanval werd beantwoord door Romain Bardet en Richie Porte. Thibaut Pinot – de man die Quintana probeerde te volgen op de Col d’Eze – kon niet mee met de drie kleppers en verloor kostbare tijd. In het klassement blijft Quintana Bardet en Porte ruim voor.