Quintana na eerste seizoenszege: “Ik wilde het ploegwerk afronden”

Nairo Quintana bezorgde in de Ronde van Asturië zijn ploeg Arkéa-Samsic en zichzelf de eerste overwinning van het seizoen. Op de steile laatste klim reed de Colombiaan weg en hield dan tot aan de streep solo stand.

“Met kracht en de wil om te winnen viel ik aan, om zo het werk van de ploeg te kunnen afronden”, liet Quintana naderhand via zijn ploeg weten. “De laatste klim was erg kort, maar daags voor de wedstrijd hadden we die al eens bekeken. Als je graag wil winnen, vind je vanzelf de energie om het te doen. De ploeg heeft steeds voor me gewerkt. Al mijn ploeggenoten wisten wat ze moesten doen en dan is alles al heel wat minder lastig.”

De Colombiaan begint morgen in de blauwe leiderstrui aan de tweede etappe, een bergrit over de bijna negen kilometer lange Alto del Acebo naar Cangas del Narcea. “We kennen de etappe van morgen. Zonder onze tegenstanders tekort te willen doen: we weten hoe we het moeten doen en we benaderen de rit met de rust en de eenheid die ons kenmerkt.”