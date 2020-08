Quintana ligt op schema voor de Tour: “Nu nog een laatste test” dinsdag 11 augustus 2020 om 18:08

In de Tour de l’Ain ging het vooral over de indrukwekkende klimtrein van Jumbo-Visma. En over de intense strijd tussen Primož Roglič en Egan Bernal. Nairo Quintana finishte enigszins geruisloos als derde in het eindklassement en lijkt klaar voor de Tour de France.

Quintana maakte voor de coronabreak indruk voor zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic, door met verve twee Franse voorbereidingskoersen te winnen én te zegevieren in de koninginnenrit van Parijs-Nice. In zijn eerste wedstrijd sinds de coronastop, de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, wist Quintana echter geen indruk te maken.

In de Tour de l’Ain liet de 30-jarige renner echter zien dat zijn voorbereiding richting de Tour vlekkeloos verloopt. “We zijn erin geslaagd om te verbeteren na de wedstrijd op de Mont Ventoux. De Dénivelé Challenge was de eerste koers sinds de coronabreak en dat maakt het vrij lastig. Ik voel me nu echter al een stuk beter.”

Quintana begint morgen aan zijn laatste wedstrijd voor de Tour: het Critérium du Dauphiné. “We hebben dus nog een laatste test richting de Tour. We voelen echter geen stress, aangezien we bijna in topvorm zijn.”