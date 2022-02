Quintana jaagt op Wellens in slotrit Tour du Haut-Var: “Ik ga het proberen”

Nairo Quintana heeft nog altijd uitzicht op de eindzege in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, maar hij duldt wel Tim Wellens voor zich. De kopman van Arkéa-Samsic staat, met nog een etappe te gaan, in dezelfde tijd als de Belgische klassementsleider. “Ik ga het proberen”, kondigt Quintana aan.

Zaterdag moest Quintana zich in de lastige rit naar La Turbie gewonnen geven. “De laatste klim was erg zwaar en explosief. Daarom viel ik er ook aan, maar op het meer vlakke deel kwam Wellens wel bij mij terug. Ik wist dat hij een betere sprint had dan ik, dus eindigde ik als tweede”, legt de Colombiaan uit. “Ik hoop dat ik zondag een stuk beter ben en dan ga ik het wel proberen.”

Ploegleider Yvon Ledanois van Arkéa-Samsic was erg blij met het optreden van het team en de kopman. “De slotklim was niet lang genoeg om een groot verschil te maken. En we kennen ook de kwaliteiten van Tim Wellens, zeker vroeg in het seizoen. Maar we gaan het zondag weer proberen. Dan wordt de eindstand pas opgemaakt. Er zijn geen bonificatieseconden, dus we zijn er klaar voor om ten strijde te trekken”, kijkt Ledanois vooruit.

Strijd om de leiderstrui

De situatie om de eindzege is bijzonder: Tim Wellens en Nairo Quintana staan in dezelfde tijd. Omdat er geen tijdrit zit in deze Tour du Haut-Var en er geen bonificaties zijn, kan de beslissing vallen op basis van de optelsom van de rituitslagen. Wellens werd al twaalfde en eerste en heeft dus een ‘score’ van 13, terwijl Quintana zeventiende en tweede werd. Goed voor een ‘score’ van 19.

Mochten ze in Blausac in dezelfde groep finishen, dan is plaatsing dus van groot belang. Ook belangrijk: bij een gelijke optelsom na vandaag, telt de beste uitslag in de slotrit. De achtervolgers – met Valentin Madouas, Bauke Mollema, Guillaume Martin en Amanuel Ghebreigzabhier binnen 31 seconden van Wellens en Quintana – loeren echter op hun kans.