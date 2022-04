Quick-Step Alpha Vinyl trekt kaart-Jakobsen in Scheldeprijs

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie voor de Scheldeprijs van aankomende woensdag bekendgemaakt. De Belgische formatie gaat met Fabio Jakobsen resoluut voor de overwinning in Schoten. Jakobsen was in 2018 en 2019 al de beste in de sprinterskoers.

De 25-jarige Jakobsen hoopt zijn naam nu voor een derde keer op de erelijst te plaatsen. De pijlsnelle Nederlander zal met vertrouwen aan de start verschijnen, aangezien hij dit jaar al zes keer de handen in de lucht mocht steken. Jakobsen won in 2022 al twee etappes in de Ronde van Valencia, was tot twee keer toe succesvol in de Volta ao Algarva, spurtte naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en er was dagsucces in Parijs-Nice.

Jakobsen krijgt woensdag Iljo Keisse, Michael Mørkøv, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdeněk Štybar en Ethan Vernon aan zijn zijde in de jacht op nieuw succes. Ploegleider Wilfried Peeters verwacht echter niet zomaar een massasprint. “Normaal gesproken is dit een sprinterfestival, maar dit jaar kan dat wel eens heel anders zijn met de wind in het eerste deel. We gaan zien hoe de situatie is wanneer we de lokale ronde bereiken en besluiten dan wat we gaan doen.”

“Fabio is erg gemotiveerd, houdt van waaiers en wil voor de zege gaan. Michael is er om hem te leiden in de finale, terwijl Ethan, Stijn, Jannik, Iljo en Zdeněk voor meer ervaring en steun zorgen. We zijn klaar om voor een goed resultaat te gaan”, aldus Peeters.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Scheldeprijs (6 april)

Fabio Jakobsen

Iljo Keisse

Michael Mørkøv

Stijn Steels

Jannik Steimle

Zdeněk Štybar

Ethan Vernon