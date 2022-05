Quick-Step Alpha Vinyl rekent in Noorwegen op Remco Evenepoel en sprinter Ethan Vernon

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour of Norway, die morgen in Bergen van start gaat. Voor het algemeen klassement rekent de ploeg op Remco Evenepoel, die voor het eerst sinds zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik weer in actie komt. In de sprints is neoprof Ethan Hayter het speerpunt.

Evenepoel gebruikte de afgelopen maand om zich in Spanje voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen. De 22-jarige klassementsrenner begon het jaar met etappewinst en een tweede plaats in de Ronde van Valencia. Daarna won hij de tijdrit en het eindklassement van de Volta ao Algarve. Dan volgden zijn veelbesproken elfde plaats in Tirreno-Adriatico en een vierde stek in de Ronde van het Baskenland, voor hij zich voor het eerst aan de Ardense klassiekers waagde. Met succes, want hij boekte met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste monumentale zege.

In Noorwegen keert Evenepoel dus na een trainingsperiode terug in koers. Hij wordt omringd door Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Josef Černý, Zdeněk Štybar en neoprof Ethan Vernon, die wordt uitgespeeld in de sprints. “Noorwegen is geen gemakkelijke wedstrijd. Die twee bergop finishes zijn echt moeilijk en we kunnen daar een aantal grote gaten verwachten”, zegt sportdirecteur Tom Steels. “We zullen zien wat Remco kan doen op die twee beklimmingen, hij is onze man voor het klassement en zal een goede ploeg hebben om hem te ondersteunen.”

De Ronde van Noorwegen staat voor 24-29 mei op de kalender.