Quick-Step-Alpha Vinyl met kopmannen Alaphilippe en Evenepoel in Luik

Quick-Step-Alpha Vinyl heeft weinig verrassingen in de selectie voor Luik-Bastenaken-Luik. De Belgische formatie rekent op wereldkampioen Julian Alaphilippe, die al twee keer tweede werd in Luik, en Remco Evenepoel.

Ten opzichte van de Waalse Pijl is er een wijziging doorgevoerd in de selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl: Tim Declercq zal de plaats innemen van neoprof Stan Van Tricht. Dat betekent dat Alaphilippe dus louter Belgische ploegmaats met zich meekrijgt in La Doyenne, want ook Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke doen mee.

“We hebben een ploeg met renners die het parcours kennen en die heel gemotiveerd zijn”, kijkt ploegleider Klaas Lodewyck vooruit. “We kunnen rekenen op de wereldkampioen, maar we hebben ook meerdere renners die in de aanval kunnen gaan. Het gevoel is goed en hopelijk zit er een mooi resultaat in zondag, als we de voorjaarsklassiekers afsluiten.”

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM voor Liège-Bastogne-Liège - 2022 Remco EVENEPOEL

Mauri VANSEVENANT

Julian ALAPHILIPPE

Tim DECLERCQ

Louis VERVAEKE

Ilan VAN WILDER

Pieter SERRY