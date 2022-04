Quick-Step Alpha Vinyl met ervaren ploeg naar Parijs-Roubaix

De selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor Parijs-Roubaix is bekend. De grootste kanshebber op winst bij de Belgische formatie lijkt Kasper Asgreen. De Deen krijgt de steun van enkele renners met de nodige ervaring in de Helleklassieker.

Het zevental van Quick-Step Alpha Vinyl heeft gezamenlijk meer dan dertig keer Parijs-Roubaix gereden, valt de lezen op de ploegsite. Ook is de selectie goed voor drie podium plaatsen in het verleden. Zdenek Stybar werd tweemaal tweede, in 2015 en 2017. Yves Lampaert kwam in 2019 als derde over de streep. Naast deze routiniers staan ook Tim Declercq, Florian Sénéchal, Jannik Steimle en Davide Ballerini aan het vertrek.

Asgreen reed Parijs-Roubaix tweemaal, maar kon nog geen topklassering noteren. In 2019 eindigde hij als vijftigste, terwijl hij in de regeneditie van vorig jaar genoegen moest nemen met een 68ste stek. Afgelopen zondag toonde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 wel zijn goede vorm door zesde te worden in de Amstel Gold Race.