Quick-Step Alpha Vinyl met Alaphilippe en Evenepoel in Waalse Pijl

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl van woensdag. De ploeg wees wereldkampioen Julian Alaphilippe aan als kopman voor de klassieker met aankomst op de Muur van Hoei, terwijl Remco Evenepoel zich mag opmaken voor zijn eerste deelname aan de Waalse koers.

Alaphilippe, titelverdediger, gaat op voor zijn vierde overwinning op de Muur van Hoei. Behalve in 2021 schreef hij de klassieker ook in 2018 en 2019 op zijn naam, terwijl hij in 2015 en 2016 enkel Alejandro Valverde voor zich moest dulden. De wereldkampioen boekte eerder deze maand zijn eerste overwinning van het seizoen in de Ronde van het Baskenland, maar moest vervolgens na een val de Brabantse Pijl vroegtijdig verlaten.

Voor ploegmaat Evenepoel wordt het de eerste kennismaking met de Waalse Pijl. Dit seizoen was hij al goed voor drie overwinningen, onder meer het algemeen klassement van de Volta ao Algarve sloot hij winnend af. Eerder deze maand was hij vierde in de Ronde van het Baskenland. Daarna kwam hij als zesde over de streep in de Brabantse Pijl. Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke, Stan Van Tricht en Ilan Van Wilder maken de selectie compleet.

“We gaan met een sterke ploeg naar de Waalse Pijl, een wedstrijd die we kennen en graag rijden”, vertelt ploegleider Klaas Lodewyck op de website van Quick-Step Alpha Vinyl. “Met Julian – die begin deze maand in Baskenland een goede conditie liet zien – als kopman hebben we er veel vertrouwen in dat we weer mee kunnen doen en kunnen strijden voor een goed resultaat, net als in de vorige edities.”

Geen Dries Devenyns

Overigens is Dries Devenyns er woensdag niet bij, en zondag ook niet in Luik-Bastenaken-Luik. De 38-jarige renner moet beide Ardense klassiekers vanwege het coronavirus aan zich voorbij laten gaan, meldt de ploeg.