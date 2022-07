Quick-Step Alpha Vinyl wordt komende vijf jaar Soudal-Quick-Step

Quick-Step Alpha Vinyl gaat in 2023 verder als Soudal-Quick-Step. Dat is bekendgemaakt door de CEO van Soudal, Dirk Coorevits. Zondagavond was hij te gast in het tv-programma Vive le vélo, samen met zijn nieuwe zakenpartner Ruben Desmet (CEO van Unilin Flooring, Quick Step).

Coorevits bevestigde de samenwerking van Soudal, fabrikant van bouwmaterialen, met de Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere. De nieuwe naam wordt Soudal-Quick-Step. “We nemen de lead. Dat hadden we ook graag in de vorige ploeg (Lotto Soudal, red.) gehad. We denken dat we meer moeten investeren, om echt die naamsbekendheid te gaan creëren. Vraag niet direct hoeveel dat is, maar we gaan meer investeren. We willen de visibiliteit ten volle benutten om samen met onze compagnons de route een vijfjarig verbond te smeden, hopelijk langer.”

Het budget van de ploeg komt een stukje hoger te liggen dan het voormalige budget, liet Desmet weten. Naar verluidt ligt het budget nu rond 20 miljoen euro. “We zijn tot vandaag heel succesvol in het klassieke werk, maar om internationaal meer naamsbekendheid te verwerven, is het toch wel goed om ook in de Grote Rondes een kern te kunnen uitbouwen die competitief kan meespelen voor de overwinningen. Vandaar zijn we samen met Patrick op zoek gegaan naar een partner die daar mee zijn schouders onder kan zetten.”

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is een renner om wie een ploeg kan worden gebouwd voor de rondes, maar volgens Coorevits kunnen dat in de toekomst ook andere renners zijn. “Het is een project voor de lange termijn. Je moet dat opbouwen en zien waar die geraakt. We willen ook niet teveel druk leggen op Remco. Er kunnen misschien nog andere renners bij komen. Het is de bedoeling om iets op te bouwen en ook in de rondes, en daar te kunnen meespelen. Daar is tenslotte de grootste visibiliteit te rapen.”

Quick-Step Alpha Vinyl is al jarenlang een klassieke ploeg. Of ze nu ook de Tour de France willen winnen, werd aan Desmet nog gevraagd. “Als dat kan, zal dat heel graag meegenomen worden. Maar of dat realistisch is? Dat is een andere vraag. Door vijf jaar stabiliteit te bieden met Quick-Step en Soudal, creëren we wel een omgeving waarin het sportief management onder Patrick Lefevere in alle rust kan bouwen. De evolutie van Wout van Aert is ongelooflijk. Als andere renners zoals Remco een gelijkaardige evolutie kunnen kennen, kunnen we heel ver komen.”