Qhubeka NextHash met Giacomo Nizzolo en debutant Campenaerts in Parijs-Roubaix

Qhubeka NextHash heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag aan de start staan van Parijs-Roubaix. Giacomo Nizzolo keert negen jaar na zijn laatste deelname terug, terwijl Victor Campenaerts zijn debuut maakt in de kasseiklassieker.

Campenaerts reed Parijs-Roubaix nog nooit, ook niet als belofte of junior. “Parijs-Roubaix wordt een avontuur voor mij, want het is mijn eerste”, vertelt de Belgische renner, die zich omschoolde van pure tijdrijder naar wegrenner, over zijn deelname. “We hebben een aantal jongens die echt goed in vorm zijn voor deze koers. Als je de laatste wedstrijden hebt gezien, hebben we steeds vooraan gezeten. Het wordt dus spannend en het weer kan het nog spannender maken, dus laten we zien waar we eindigen.”

Naast op Nizzolo en Campenaerts rekent men bij Qhubeka NextHash verder op Max Walscheid, Michael Gogl, Dimitri Claeys, Simon Clarke en Reinardt Janse van Rensburg.

Selectie Qhubeka NextHash voor Parijs-Roubaix (3 oktober)

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Simon Clarke

Michael Gogl

Reinardt Janse van Rensburg

Giacomo Nizzolo

Max Walscheid