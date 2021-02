Qhubeka ASSOS wil met Campenaerts en Claeys scoren in Omloop

Qhubeka ASSOS heeft niet de topfavorieten in huis voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar wil wel een rol van betekenis spelen in het openingsweekend. Daarbij rekent de Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie op thuisrijders Victor Campenaerts en Dimitri Claeys. Sander Armée rijdt alleen zaterdag mee.

“De ploeg heeft zich goed voorbereid”, vertelt ploegleider Lars Michaelsen. “De groep heeft flink wat tijd getraind op, en gekeken naar, het parcours. Voor jongens als Victor, Dimitri en Sander is het koersen in eigen land een extra motivatie. We willen hen daarom graag ondersteunen. De startlijst bevat veel kwaliteit en we willen graag onze rol opeisen.”

Voor Campenaerts worden het zijn eerste kasseiklassiekers. “Ik kijk uit naar mijn eerste openingsweekend en mijn eerste kasseienkoers als Belg. Op een gegeven moment in je carrière moet je die stap zetten en ik ga het nu proberen”, vertelt de tijdrijder. Claeys is blij dat het seizoen nu écht begint. “We hebben de goede sfeer te pakken en zijn klaar om te koersen.”

Selectie Qhubeka ASSOS voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Sander Armée

Sean Bennett

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Michael Gogl

Emil Vinjebo

Lukasz Wisniowski

Selectie Qhubeka ASSOS voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 (28 februari)

Carlos Barbero

Sean Bennett

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Michael Gogl

Emil Vinjebo

Lukasz Wisniowski