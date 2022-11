Q36.5 Pro Cycling presenteert zich: “Kunnen een van de beste teams worden”

Q36.5 Pro Cycling heeft zich gepresenteerd aan de buitenwereld. In een persbericht laat het nieuwe team van Douglas Ryder weten: “We willen vanaf het begin op het hoogste niveau presteren. De ervaren renners uit de WorldTour brengen een schat aan kennis mee en kunnen de jonge renners in onze ploeg begeleiden.” De ploeg gaat rijden op een Zwitserse licentie.

De blikvangers in de ploeg zijn al even bekend. Dat zijn onder meer Carl Frederik Hagen, Damien Howson, Matteo Moschetti, Mark Donovan en Gianluca Brambilla. Verder rijden er veel talenten in het nieuwe team. Performance manager Alex Sans Vega legt uit dat dat zorgt voor een ideale mix: “We kunnen een van de beste professionele teams ter wereld worden. Door deze mix kunnen we op alle soorten terreinen uit de voeten.”

Vincenzo Nibali, van wie al bekend was dat hij als technisch adviseur bij het nieuwe project van Ryder aan de slag gaat, krijgt een rol in het R&D-team van de ploeg. “Zo kunnen de renners op het beste materiaal rijden. Als adviseur kan ik mijn ervaringen delen met de volgende generatie en beter materiaal ontwikkelen. Ik ben blij dat ik in de wielersport mag blijven werken.”

Naast Nibali, Ryder en Vega, treden ook Aart Vierhouten en Gabriele Missaglia toe tot de technische staf. Zij gaan aan de slag als sportief directeur. Carles Tur Carbonell en Mattia Michelusi geven leiding aan de technische staf.

In tegenstelling tot eerdere geruchten maakt Serge Pauwels geen deel uit van deze nieuwe ploeg. De Belg – ooit vier jaar coureur onder Ryder – heeft een maand geleden besloten om nog wat langer de kneepjes van het vak te leren van Sven Vanthourenhout bij de Belgische bond.

Opleidingsploeg

Q36.5 presenteert de komende weken ook nog een opleidingsploeg. Deze zal Q36.5 Development Squad heten en rijden op een continentale licentie. Q36.5 Development Squad is het huidige Team Qhubeka. Negasi en Nicolo Parisini reden afgelopen jaar voor deze ploeg.