Puck Pieterse met veel vertrouwen aan start van WK mountainbike: “Op alle vlakken ietsje beter”

Puck Pieterse staat met veel vertrouwen aan de start van het WK mountainbike in Schotland. De Nederlandse renster werd dit seizoen onder meer Europees kampioen op de cross country. “Het gaat op alle vlakken ietsje beter, dat geeft tijdwinst en scheelt plekken”, vertelt Pieterse op de site van de KNWU.

“Na mijn eerste zege in de Wereldbeker dacht ik dat het misschien ook wat beginnersgeluk was zo aan het begin van het seizoen, een goede dag, een kwestie van goede benen.” Beginnersgeluk was het echter niet bij Pieterse, want niet veel later won ze nog Wereldbekers en werd ze zowel Europees als Nederlands kampioen. “Het was een leuke verrassing dat ik dat nog een aantal keren kon herhalen.”

De progressie van Pieterse was al eerder zichtbaar in het veld, maar nu komt het er dus ook uit bij het mountainbiken. “Elk jaar groei je nog fysiek – zeker als je nog maar 21 bent – en je leert qua tactiek ook telkens weer bij, zeker ook vanuit de cross. Al komt er in die offroad-disciplines veel minder tactiek kijken in vergelijking met de weg. En zoals ik al aangaf kon ik die felle inspanning van het begin steeds beter volhouden, zoals ook al op de cross was gebleken.”

Lees ook: Niets aan te doen: Europese mountainbiketitel prooi voor Puck Pieterse

Vertrouwen voor Parijs 2024

“Op alle vlakken gaat het ietsje beter, dat geeft tijdwinst en dat scheelt plekken, die je niet meer goed hoeft te maken op de concurrentie. Dat blijft voor mij nog wel even speciaal hoor, maar geeft bovenal veel vertrouwen”, geeft Pieterse mee. Dat vertrouwen heeft ze overigens ook al te pakken voor de Olympische Spelen volgend jaar: ‘’Ik durf er ondertussen van uit te gaan dat ik de Olympische Spelen kan rijden, als ik gevrijwaard blijf van blessures.”

De combinatie tussen het veldrijden en het mountainbiken is ook prima te doen. De veldritfans moeten met andere woorden niet vrezen dat ze Pieterse volgende winter niet aan het werk zullen zien. ‘‘Als je ziet hoe sterk ik uit de winter gekomen ben, is het wel duidelijk dat die combinatie heel prima werkt. De voorbereiding kan dezelfde zijn. De Spelen zitten volgend jaar op ongeveer dezelfde plek als nu het WK.’’

Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Vollering en Reusser vandaag in actie Lees ook: