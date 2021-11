Puck Pieterse imponeert in Tábor met tweede plaats: “Lucinda had veel meer power”

Met een gebalde vuist kwam Puck Pieterse over de streep in Tábor. De leidster in de Wereldbeker voor U23-vrouwen wist tussen alle toppers tweede te worden, nadat ze een groot deel van de Tsjechische cross gekleurd had. “Ik kwam nog op het wiel op Lucinda Brand, maar zij had zoveel meer power”, legt ze uit na afloop.

Pieterse maakte telkens bij de balkjes het verschil. Het was de plek waar zij op de fiets kon blijven en de rest moest afstappen. Op die manier reed ze op een gegeven moment acht seconden weg. “Drie rondes voor het eind wilde ik daar aangaan en een gat krijgen. Toen heb ik een stuk doorgetrokken”, aldus de 19-jarige Pieterse, die uiteindelijk wel werd ingerekend. “Maar dat kostte hun ook krachten. Daarna ben ik het elke keer blijven proberen.”

In de slotronde was Brand weggereden, maar kon Pieterse bij de balkjes tijd terugpakken. “Maar Lucinda had net een te groot gat. Ik kwam nog op het wiel, maar zij had zoveel meer power dan ik, dat ik er niet meer aan te pas kwam”, is ze realistisch. De sprint voor de tweede plaats won Pieterse wel. “Ik had van tevoren besproken hoe ik het wilde doen, ook in de sprint. Dat plan is gelukt. Ik bleef lang in het wiel van Annemarie Worst en kon daarna mijn eigen lijn rijden. Vanaf toen kon ik volle bak aangaan en doortrekken tot de streep.”

Annemarie Worst derde: “Ik kwam er goed doorheen aan het einde” Voor Annemarie Worst was het begin lastig, maar uiteindelijk werkte ze zich op naar een derde plaats. “Ik had het echt zwaar. Ik kwam niet echt weg. Maar iedereen had het wel zwaar en het ging hard. Ik ben blij dat ik op het podium kan staan”, aldus Worst. Ze vergelijkt de cross in Tábor met een wegwedstrijd. “Het ging super snel en we waren met een grote groep in de finale. Gelukkig konden we elke keer het gat met Puck dichten na de balkjes. Verder was het afzien voor mij, maar ik kon er doorheen komen aan het einde”, geeft ze aan. In de sprint om de tweede plaats, achter de solerende Lucinda Brand, werd Worst geklopt door Pieterse. “Ik wilde vanuit de bocht sprinten, maar ik was niet helemaal fris meer. Het was een zware laatste ronde.”