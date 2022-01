Puck Pieterse: “Heb alles op de laatste ronde gezet”

Puck Pieterse kroonde zich zondag tot wereldkampioen bij de beloften. Na een spannende strijd hield de Amersfoortse Shirin van Anrooij en Fem van Empel achter zich. Verdiend was de wereldtitel te noemen, omdat Pieterse zich de hele wedstrijd gretig toonde. Toch spaarde ze haar krachten tot de laatste ronde, als we haar moeten geloven: “Ik heb alles op de laatste ronde gezet.”

“Het was een vreemde wedstrijd”, blikt ze terug op de wedstrijd. “We bleven met zijn drieën goed bij elkaar. Niemand slaagde erin om weg te rijden. Daarom probeerde ik het nog een keer op de lange klim in de laatste ronde, maar dat is niet waar ik het verschil maakte. Bij dat heuveltje, vlak voor een bocht, hoorde ik ineens mensen schreeuwen dat ik een gat had. Toen ben ik vol gegaan.”

Uiteindelijk kon Van Anrooij nog terugkeren. Een sprint moest daarna uitwijzen naar wie de regenboogtrui zou gaan. “Het was zo close. Ik had aanvankelijk geen idee dat ik had gewonnen. Het is heel cool dat we met zijn drieën op het podium staan. We wisten dat het kon, omdat we allemaal favoriet waren. We hadden alleen geen flauw idee in welke volgorde dat zou zijn.”